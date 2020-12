Dopo il rilascio della versione ufficiosa della Tiles API avvenuto lo scorso anno, e all’indomani delle novità a quest’ultima relative di una più recente versione dell’app Wear OS, Google si è finalmente decisa a preparare una versione ufficiale della funzionalità che permette di mostrare degli widget (i Tiles per l’appunto) sugli smartwatch con Wear OS.

La mancanza di qualcosa di ufficiale si è sentita finora, nonostante alcuni produttori di terze parti, Mobvoi ad esempio, abbiano realizzato e pubblicato i propri Tiles sulla base della versione ufficiosa succitata dell’API, con tutti i rischi legati all’affidabilità che ne conseguono.

Ora però, a un anno e mezzo di distanza da quel debutto, la casa di Mountain View pare si sia decisa a preparare un’API ufficiale di Tiles, teste un commit AOSP intitolato “Initial commit of Wear Tiles API“:

This checks in the app-side of the Wear Tiles API. Tests (and testing libs) have not yet been added, but will come in a future CL. This version exists really to start kicking off API reviews.