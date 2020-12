Uno dei punti di forza di Samsung è da sempre la varietà di offerte, in particolare nel mercato della telefonia mobile, dove è tra i pionieri in numerosi campi. In un recente comunicato stampa il presidente della divisione Mobile Communications ha svelato alcuni dei progetti per il 2021, sottolineando proprio lo spirito innovativo della sua compagnia.

Il colosso asiatico è stato tra i protagonisti di questo particolare 2020, lanciando numerosi strumenti utili per il telelavoro, diventato quasi obbligatorio a causa della pandemia che ha caratterizzato l’intero anno. Due smartphone pieghevoli e una ventina di smartphone dotati di connettività 5G per garantire che chiunque fosse in grado di trovare la soluzione giusta per le proprie necessità, rifiutando quindi la filosofia del one-size-fits-all e combattendola con una grande varietà di soluzioni.

Se il 2020 è stato ricco di novità, nel corso del 2021 Samsung non rallenterà di certo e si prepara a introdurre ulteriori innovazioni. La parola d’ordine sarà personalizzazione, con una gamma di prodotti in grado di soddisfare ancor di più i bisogni degli utenti, che nel corso degli anni stanno cambiando.

Intelligenza artificiale su tutto, per migliorare la qualità delle fotografie, per automatizzare le operazioni ripetitive e per migliorare a gestione energetica e dello spazio di archiviazione. E questo su ogni prodotto della linea Galaxy, che si distinguerà proprio per la possibilità di aiutare gli utenti in ogni situazione.

Tra le novità del 2021 TM Roh cita anche la linea Galaxy Note, fornendo una conferma, seppur non esplicita, dell’arrivo della S Pen sulla serie Galaxy S21. Il dirigente infatti conferma che Samsung ha preso in considerazione gli aspetti preferiti da parte degli utenti dell’esperienza della serie Note, affermando che alcune delle più amate saranno portate su altri dispositivi della famiglia Galaxy. E le novità non si fermano qui, con la promessa di rendere ogni tecnologia disponibile per tutti:

“Fedeli alla nostra tradizione che ci vede all’avanguardia nel settore della tecnologia mobile, amplieremo il nostro portfolio di dispositivi pieghevoli, in modo che questa categoria rivoluzionaria diventi accessibile a tutti. E pur essendo già conosciuti per le nostre fotocamere rivoluzionarie, non smetteremo mai di cercare di migliorarci, quindi aspettatevi fotocamere super intelligenti e di livello professionale per il 2021. Abbiamo inoltre prestato attenzione agli aspetti più apprezzati dell’esperienza Galaxy Note e siamo entusiasti di comunicarvi che aggiungeremo alcune delle caratteristiche più amate della serie ad altri dispositivi della nostra gamma.“

Questo significa che a far compagnia alla S Pen dovrebbe arrivare anche la suite di applicazioni che la accompagna da sempre, fornendo un nuovo modo di utilizzare gli smartphone “tradizionali”, migliorandone l’esperienza d’uso. E oltre che sulla gamma S21, la S Pen potrebbe arrivare anche sulla nuova generazione di pieghevoli, quanto meno sulla serie Z Fold, sulla quale Samsung punta moltissimo.

Nessun limite quindi per Samsung, che lascia i tentennamenti alla concorrenza e punta senza mezzi termini all’innovazione, ben conscia dei propri mezzi e che la tecnologia è (attualmente) limitata solo dall’immaginazione dei propri ingegneri.