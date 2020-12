Xiaomi sta preparando il lancio del suo smartphone di punta Mi 11 alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 888 appena lanciato in Cina, tuttavia Redmi non resta a guardare e continua a lavorare sulla sua nuova gamma premium.

Redmi K40 in arrivo questo mese, Redmi K40 Pro nel 2021

Un nuovo rapporto proveniente dalla Cina indica che il lancio del prossimo flagship Redmi K40 non dovrebbe farsi attendere a lungo, in quanto dovrebbe diventare ufficiale entro la fine di questo mese assieme a Xiaomi Mi 11.

È stato inoltre confermato che Redmi K40 Pro sarà lanciato nel primo trimestre del 2021 e dovrebbe integrare il SoC Qualcomm Snapdragon 888, dal momento che Lu Weibing ha detto che la società sarà tra le prime a lanciare uno smartphone alimentato da questo nuovo chipset, tuttavia alcune indiscrezioni suggeriscono che Redmi K40 sarà alimentato da un chipset della serie Qualcomm Snapdragon 700 non ancora annunciato. In questo caso, anche se lo smartphone verrà annunciato questo mese, sarà in vendita nel 2021.

Sembra che l’azienda stia programmando un lancio simile a quello della serie Redmi K30 dello scorso anno. Il produttore presentò Redmi K30 a dicembre 2019 e lanciò Redmi K30 Pro all’inizio del 2020 con il SoC Snapdragon 865.

Secondo le ultime indiscrezioni, la gamma Redmi K40 abbandonerà la fotocamera frontale pop-up in favore di un display perforato che dovrebbe essere di tipo OLED e supportare una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.