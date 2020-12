POCO M3 si aggiorna con le patch di sicurezza di novembre 2020, ma non è il solo smartphone Android ad accogliere novità. In distribuzione in Italia anche un update per Samsung Galaxy M51, che include miglioramenti di sicurezza e la One UI 2.5: andiamo a scoprire più da vicino di che si tratta.

Novità aggiornamento POCO M3

POCO M3 è stato ufficializzato alla fine del mese scorso e oggi accoglie un nuovo aggiornamento software con un paio di interessanti novità: si tratta della MIUI 12.0.5.0.QJFEUXM, che integra le patch di sicurezza di novembre 2020 e ottimizzazioni per la stabilità generale del sistema.

Un aggiornamento non particolarmente corposo, ma comunque utile per POCO M3: dovreste già riuscire a trovarlo all’interno delle impostazioni di sistema.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy M51

Aggiornamento anche per Samsung Galaxy M51, che segue altri modelli del marchio e accoglie la One UI 2.5 in Italia. Oltre alle tante novità della personalizzazione Samsung sono stati integrati miglioramenti di sicurezza con le patch di novembre 2020 e la nuova funzionalità Feedback al tocco. Il download e l’installazione richiedono pochi minuti, ma fate attenzione a non eseguire l’aggiornamento con la batteria quasi scarica.

Come aggiornare POCO M3 e Samsung Galaxy M51

Per aggiornare POCO M3 e Samsung Galaxy M51 potete semplicemente affidarvi alle impostazioni di sistema. Nel primo caso potete seguire il percorso “Impostazioni > Info sistema > Aggiornamenti di sistema“, nel secondo “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Gli update sono già disponibili in Italia.

