Huawei lancia le offerte di Natale sul suo Store con sconti fino al 50% su tantissimi prodotti dell’ecosistema. In più, per tutto il mese di dicembre, gli utenti Huawei AppGallery hanno la possibilità di vincere una FIAT 500 e altri premi: andiamo a scoprire tutto nel dettaglio.

Le offerte di Natale sul Huawei Store

Huawei vuole mantenere le persone connesse e più vicine anche (e soprattutto) durante le festività natalizie e per questo lancia tante offerte sui prodotti del suo ecosistema: abbiamo sconti fino al 50% su smartphone Android, tablet Android, cuffie, PC e smartwatch. Ecco le principali proposte natalizie del Huawei Store:

Per tutte le offerte di Natale del Huawei Store potete seguire il link di seguito, ma le iniziative non finiscono qui.

Huawei AppGallery regala un’auto, sconti e prodotti dell’ecosistema

Huawei AppGallery è lo store virtuale per scaricare le app sugli smartphone con Huawei Mobile Services e sta continuando a crescere nel corso dei mesi. Per espandere ulteriormente il suo ecosistema di applicazioni, il produttore cinese sta collaborando con partner globali per promozioni sempre nuove.

Per tutto il mese di dicembre gli utenti Huawei AppGallery possono scegliere una delle quattro categorie (E-Commerce, Food & Drink, Mobilità ed Entertainment), scaricare le app dei partner coinvolti e provare a vincere sconti su servizi e prodotti. In più è possibile puntare al “bersaglio grosso”: partecipando al lucky draw natalizio e scaricando le app selezionate si potrà vincere una FIAT 500 insieme ai prodotti dell’ecosistema Huawei.

Leggi anche: recensione Huawei Mate 40 Pro