Nei giorni scorsi il team di Google Chrome ha rilasciato la versione 88 beta, release che non introduce rivoluzioni ma che ci permette di scoprire alcune delle feature che il team di sviluppatori si prepara ad introdurre per tutti gli utenti.

Le novità “nascoste” di Google Chrome 88 beta

Tra le novità incluse in Google Chrome 88 Beta troviamo un flag #video-tutorials (già introdotto nelle versioni Dev e Canary), che aggiunge una scheda per i video tutorial sotto le scorciatoie per i siti più visitati nella pagina Nuova scheda (include varie clip e, una volta che sono state viste tutte, toccandola si apre un elenco di tutti i video disponibili).

Tra i tutorial inclusi vi saranno “Come utilizzare Chrome”, “Come scaricare contenuti per dopo”, “Come effettuare una ricerca con Chrome”, “Come cercare con la voce” e “Come utilizzare la navigazione in incognito”.

Un’altra novità riguarda la versione desktop, che si arricchisce di un pulsante a discesa in alto a destra che mostra un elenco di tutte le schede aperte e un pulsante di ricerca (grazie al quale è possibile individuare facilmente la scheda che si sta cercando, anche se quelle aperte sono numerose):

Tale feature può essere abilitata tramite il flag #enable-tab-search.

Sempre nella versione 88 beta del browser viene introdotto un nuovo flag (#incognito-screenshot) che, se viene attivato, consente di catturare schermate normalmente con una scheda in incognito aperta.

Infine, tra le altre novità “secondarie” vi sono l’eliminazione del supporto per macOS 10.10 Yosemite, il flag #scrollable-tabstrip-buttons per mantenere visibili i pulsanti sinistro e destro per navigare tra le schede, la rimozione del supporto a Web Components v0, il flag #permission-predictions per avere un’interfaccia meno invadente per i permessi di pagina quando il browser prevede che è meno probabile che l’autorizzazione venga concessa e il flag #destroy-profile-on-browser-close per una migliore gestione della memoria.

Come scaricare la nuova versione

