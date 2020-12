Il mese scorso la versione 87 di Google Chrome ha raggiunto il canale stabile e ora sembra che la nuova versione del browser di Google sia disponibile per utenti desktop e mobili sul canale beta.

L’aggiornamento Google Chrome 88 potrebbe non includere tutte le principali funzionalità rivolte agli utenti come per Chrome 87, tuttavia la nuova versione del browser ha introdotto varie novità.

Novità in Google Chrome 88 beta

Tra le novità aggiunte in Chrome 88 beta troviamo l’introduzione dell’API che dovrebbe consentire l’interrogazione e la gestione dei beni digitali per facilitare gli acquisti in-app dalle applicazioni Web.

Sono inoltre sono presenti anche miglioramenti alla Realtà Aumentata che consentiranno ai siti Web di visualizzare le condizioni di illuminazione ambientale e i riflessi delle superfici in modo che i modelli AR appaiano più fedeli alla realtà e si adattino meglio all’ambiente dell’utente.

Come aggiornare Google Chrome beta

Per provare in anteprima le novità che in futuro potrebbero arrivare nella versione stabile di Google Chrome, potete controllare se è disponibile l’update per i vostri dispositivi utilizzando il badge che trovare a seguire, oppure potete scaricare subito il relativo APK da APK Mirror e installarlo manualmente.