Con il rilascio di Android 11 per gli smartphone della serie Samsung Galaxy S20, il colosso sudcoreano ha annunciato ufficialmente che l’aggiornamento arriverà anche per i dispositivi della gamma Samsung Galaxy Note 20 nelle prossime settimane.

Al momento non sappiamo esattamente quando gli smartphone Samsung della serie Galaxy Note 20 riceveranno l’update ad Android 11, ma è possibile che l’update verrà rilasciato prima di Natale.

L’aggiornamento ad Android 11 includerà anche l’ultimo update dell’interfaccia personalizzata One UI 3.0 che sembra offrire più funzionalità rispetto all’aggiornamento One UI 2.0 dello scorso anno.

Caratteristiche principali dell’interfaccia utente One UI 3.0

Tra le caratteristiche principali di One UI 3.0 troviamo un design nuovo e aggiornato, i widget della schermata di blocco riprogettati utilizzabili anche senza dover sbloccare il dispositivo, autofocus ed esposizione automatica della fotocamera migliorati e una migliore organizzazione delle categorie nella Galleria.

Inoltre è più facile condividere immagini, video o documenti con la possibilità di personalizzare il foglio di condivisione, mentre il canale personalizzato Samsung Free fornisce notizie, giochi e contenuti gratuiti da Samsung TV Plus, tutti disponibili con un semplice scorrimento a destra dalla schermata Home.

Purtroppo non abbiamo ancora una tempistica in merito a quando gli smartphone Samsung di punta del 2019 verranno aggiornati ad Android 11. Le serie Galaxy S10 e Note 10 riceveranno probabilmente le stesse funzionalità dei top di gamma 2020, ma non è chiaro se anche gli smartphone della serie Galaxy A di fascia media del 2019 verranno aggiornati ad Android 11. Avete già ricevuto Android 11? Parliamone in #NewSmartphone di Dicembre 2020.