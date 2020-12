Il team di Google negli ultimi mesi sta lavorando duramente per il miglioramento della suite di prodotti dell’azienda dedicata alla produttività, anche per tenere testa a quella di Microsoft e nelle scorse ore ha annunciato di avere introdotto un’importante novità che riguarda l’interfaccia di Google Drive, Documenti, Fogli e Presentazioni.

Le novità introdotte in Google Drive, Documenti, Fogli e Presentazioni

Ci riferiamo ad alcune delle feature relative ai commenti ed alle azioni in queste popolari applicazioni del colosso di Mountain View. Queste le novità introdotte:

interfaccia più ampia e chiara per semplificare la visualizzazione dei commenti e del relativo contesto in un documento

scorciatoie e gesture per aiutare gli utenti a scorrere rapidamente e rispondere a più commenti

pulsante di accesso rapido per rispondere, “@” per menzionare qualcuno e per assegnare attività

Tali novità, già disponibili per gli utenti Android nelle app Google Documenti, Fogli e Presentazioni, vengono ora rilasciate anche per l’app Google Drive. In queste ore, inoltre, tali feature vengono introdotte nelle versioni iOS di Google Documenti, Fogli e Presentazioni (per Drive gli utenti dovranno attendere un update che sarà rilasciato in futuro).

Le nuove feature annunciate dal team di Google sono disponibili per i seguenti tipi di utente: Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard ed Enterprise Plus, nonché per i clienti G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education e Non profit.

Per sfruttare le nuove funzionalità di Google Drive gli utenti Android devono avere l’ultima versione disponibile dell’applicazione, che può essere scaricata da APK Mirror (seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Se non avete ancora provato le app di Google per la produttività su Android e desiderate farlo, potete scaricare Documenti, Fogli e Presentazioni dal Play Store gratuitamente attraverso i seguenti badge:

Non ci resta altro da fare che augurarvi buon lavoro.