Nel 2018 Google aveva rimosso da Chrome per Android la possibilità di acquisire screenshot durante la navigazione in incognito come misura per proteggere la privacy degli utenti, tuttavia non è da escludere che questa possibilità possa essere reintrodotta a breve.

Le prove arrivano da Google Chrome Canary, nel quale il team di Chrome ha aggiunto un flag che consente agli utenti di abilitare la possibilità di acquisire screenshot mentre stanno navigando in incognito.

Un thread nella pagina ufficiale del rapporto sui bug di Chromium menziona che ci sono alcune complessità che rendono difficile aggiungere un’impostazione per abilitare gli screenshot in modalità incognito. In primo luogo, la navigazione in incognito non ha impostazioni esistenti, quindi non risulta banale aggiungere una “nuova” opzione.

Altri browser Web Android basati su Chromium come Firefox includono un’opzione per consentire di acquisire schermate del dispositivo durante la navigazione privata, mentre Kiwi browser, un’ottima alternativa a Chrome, fornisce un’impostazione di privacy che permette di nascondere i contenuti e impedire gli screenshot in questa modalità.

Come abilitare gli screenshot durante la navigazione in incognito in Chrome

Per ora gli sviluppatori hanno aggiunto un nuovo flag nella versione 89 di Chrome Canary, ma Google non ha ancora confermato se questa funzione verrà effettivamente rilasciata a tutti gli utenti in futuro. Per abilitare la possibilità di acquisire screenshot durante la navigazione privata è sufficiente effettuare i seguenti passaggi:

Aprire Google Chrome Canary su Android (disponibile nel Play Store qui)

digitare chrome://flags nella barra di navigazione e premere Invio per accedere alla pagina dei flag

Cercare il flag “Incognito Screenshot”

Abilitare il flag tramite il menu a discesa

Riavviare il browser per rendere effettiva la modifica

