In queste ore il team di sviluppo della MIUI ha iniziato a rilasciare la versione 12.2.1.0 della MIUI 12 con alcune importanti novità che riguardano l’applicazione Fotocamera.

Novità aggiornamento MIUI 12.2.1.0

Come viene sottolineato da Zeng Xuezhong – Vice Presidente Xiaomi e Presidente dell’area mobile del colosso cinese – in un lungo post su Weibo, la nuova versione della personalizzazione Android migliora di molto l’applicazione Fotocamera per tutti gli smartphone della serie Xiaomi Mi 10 e Redmi K30.

L’update aggiunge nuove modalità che permettono ad esempio di scattare fotografie a lunga esposizione per immortale il movimento delle nuvole, dei corsi d’acqua oppure per dare sfogo alla propria creatività con il light painting, ovvero una tecnica che permette di “disegnare” con la luce sfruttando appunto lo scatto a lunga esposizione.

Ogni nuova modalità di scatto viene accompagnata anche da un breve tutorial che spiega passo passo come ottenere lo scatto migliore, con tanto di una immagine di anteprima pensata per indicare immediatamente all’utente quali tipi di risultati bisogna attendersi utilizzando le modalità a lunga esposizione.

L’aggiornamento alla MIUI 12.2.1.0 è indicato come in fase di rollout per gli utenti cinesi, pertanto potrebbe volerci del tempo prima che anche la ROM Global verrà aggiornata.

In copertina Xiaomi Mi 10T Pro