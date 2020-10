Facebook ha annunciato oggi un importante aggiornamento dell’interfaccia di Facebook Messenger, che insieme ad alcune nuove funzioni punta a rendere ancora più piacevole da utilizzare la propria app di messaggistica istantanea.

Dopo l’integrazione tra Facebook Messenger e Instagram, ecco dunque arrivare una nuova interfaccia che sarà attivata una volta ricevuto l’aggiornamento. Ricordiamo che gli utenti di Instagram dovranno scegliere di abilitare il nuovo set di funzioni, mentre le novità di Messenger sono disponibili fin da subito, senza che sia necessario alcun intervento da parte degli utenti.

La prima novità, immediatamente visibile dopo l’aggiornamento, è la nuova icona che cambia colore e da blu assume un colore sfumato che va dal blu al viola, con una soluzione simile a quanto accade su Instagram. Cambiano di conseguenza anche gli accenti di colore dell’applicazione, per renderli più in linea con il logo.

Oltre alle novità visive altre novità sono in roll out, a partire da nuovi temi per le chat, reazioni personalizzate con la possibilità dio utilizzare un’ampia varietà di emoji invece del set ridotto disponibile finora.

Bisognerà invece attendere ancora, ma non molto, per gli adesivi selfie, che permettono di aggiungere elementi decorativi a una propria foto e trasformarla in adesivo, e la modalità che permette di far sparire le chat. A seguire un breve video nel quale potete vedere il nuovo look e le funzioni introdotte con l’aggiornamento, che è in fase di roll out anche nel nostro Paese.

Ora manca solo l’integrazione con WhatsApp per rendere davvero difficile abbandonare un sistema di messaggistica che coinvolge già due dei più grandi social network dei nostri giorni.