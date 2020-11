Al Black Friday 2020 vero e proprio mancano ancora due settimane, tuttavia Amazon ha scelto di anticiparlo e ogni giorno rinnova la propria ampia selezione di offerte, tra le quali sono ovviamente presenti anche degli smartphone Android. Oggi, in particolare, ci sono soluzioni appetibili in varie fasce di prezzo.

Dopo avervi presentato su TuttoTech tante altre offerte per iPhone, altri prodotti Apple, dispositivi Amazon e non solo, vediamo dunque quali sono gli smartphone Android in offerta su Amazon per la giornata di oggi, 13 novembre 2020.

Smartphone Android in offerta nel Black Friday di Amazon (13 novembre 2020)

Come anticipato in apertura, gli smartphone che il colosso dello shopping online propone a prezzo scontato in data odierna coprono diverse fasce, comprendendo di fatto proposte appetibili per tutte le tasche.

In mezzo a varie soluzioni economiche, risaltano le offerte riguardanti il nuovissimo Xiaomi Mi 10T Lite – che si affianca al best buy Xiaomi Mi 10 Lite 5G senza sostituirlo –, tutta la serie Find X2 di OPPO, compreso il top di gamma OPPO Find X2 Pro, e OnePlus 7T, che all’atto pratico ha ben poco da invidiare al più nuovo OnePlus 8.

Senza ulteriori indugi, ecco tutte le offerte:

Avete trovato l’offerta giusta per voi? Fatecelo sapere nel box dei commenti.

