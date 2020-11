Giornata di aggiornamenti software per Samsung, Huawei, e OnePlus, con il terminale Android dell’azienda sudcoreana riceve molte più novità rispetto a quelli delle due aziende cinesi.

Novità aggiornamento M317FXXU2BTK1 Samsung Galaxy M31s

Il firmware M317FXXU2BTK1 per Samsung Galaxy M31s è a tutti gli effetti un aggiornamento molto importante per lo smartphone di Samsung, in quanto non solo porta la One UI 2.5, ma aggiunge tante piccole novità che rendono lo smartphone ancora più completo.

Il changelog dell’aggiornamento da 750 MB svela l’arrivo delle patch di sicurezza di novembre 2020, il supporto alla modalità landscape per la tastiera Samsung, le nuove opzioni di SOS per l’applicazione Messaggi, miglioramenti alla fotocamera con il supporto agli sticker AR ma anche i Bitmoji Sticker per l’Always on Display (AoD).

L’update alla One UI 2.5 aggiunge il supporto alla funzione Alt Z Life così come l’Area Personale, per la prima volta disponibile su uno smartphone Samsung Galaxy serie M.

Come aggiornare Samsung Galaxy M31s

L’aggiornamento M317FXXU2BTK1 per Samsung Galaxy M31s è attualmente in rollout in India, Russia e Ucraina e non è chiaro quando sarà disponibile anche in altri paesi. L’update può essere scaricato tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa.

Novità aggiornamento 10.0.0.331 Huawei P30 Lite

Come dicevamo ad inizio news, l’aggiornamento 10.0.0.331 per Huawei P30 Lite si limita unicamente a portare le patch di sicurezza di ottobre 2020. L’update del peso di 109 MB fa riferimento alla risoluzione di 21 falle di sicurezza di livello alto, ed una di livello medio.

Non sono indicate altre novità, ma è lecito aspettarci qualche miglioramento sotto il cofano e ottimizzazione del sistema.

Come aggiornare Huawei P30 Lite

L’aggiornamento 10.0.0.331 per Huawei P30 Lite è in rollout in India e può essere scaricato tramite l’apposito pannello degli aggiornamenti nel pannello Impostazioni, oppure tramite l’App Supporto.

Novità aggiornamento OxygenOS 10.5.5 OnePlus N10 5G

Venendo a OnePlus Nord N10 5G, il nuovo medio gamma finito sotto la lente d’ingrandimento nella nostra recensione, in queste ore il terminale sta ricevendo l’aggiornamento alla OxygenOS 10.5.5 in Italia.

Il changelog svela che il nuovo firmware pesa 112 MB e va a correggere alcune funzioni del telefono, come:

ottimizzazione dell’esperienza di scatto della fotocamera;

aggiornamento delle patch di sicurezza ad ottobre 2020;

ottimizzazione dei consumi generali del sistema.

Come aggiornare OnePlus N10 5G

L’aggiornamento 10.5.5 della OxygenOS per OnePlus N10 5G è in fase di rilascio nel nostro Paese e può essere scaricato tramite l’apposito menu delle Impostazioni.