Huawei annuncia oggi l’inizio di una settimana di speciali promozioni e offerte, disponibili fino al 12 novembre 2020 in esclusiva sul Huawei Store. L’occasione è il Single’s Day, che cade l’11/11 di ogni anno e che ormai è diventata una tradizione dello shopping online: andiamo a scoprire le proposte più interessanti, con sconti fino al 50% e consegna gratuita.

Le offerte del Huawei Store per il Single’s Day

Le offerte Huawei sono in generale disponibili fino al 12 novembre compreso, ma per iniziare col passo giusto la settimana il produttore cinese ha deciso di proporre offerte lampo della durata di 24 ore: si apre oggi con gli sconti a tempo su Huawei FreeBuds Pro e Huawei P30 Lite, disponibili fino a mezzanotte (o fino a esaurimento scorte) al prezzo di rispettivamente 149 e 189 euro. Gli stessi dispositivi saranno comunque in offerta fino al 12 a cifre un po’ più alte, pari a 159 e 229 euro.

Le offerte lampo di domani, 6 novembre, riguarderanno invece Huawei FreeBuds 3 e Huawei FreeBuds 3i, proposte a rispettivamente 89 e 69 euro. Successivamente, fino al 12, saranno acquistabili a 99 e 75 euro. Sempre domani sarà poi possibile portarsi a casa Huawei Mate 30 Pro a 499 euro (successivamente a 599), con incluse nel prezzo le cuffie Huawei FreeBuds 3.

Ecco le offerte più interessanti pensate da Huawei per il Single’s Day, disponibili per tutta la durata dell’iniziativa:

In aggiunta, con il codice sconto “A30EOFF” e per gli ordini sopra i 200 euro, è possibile ottenere ulteriori 30 euro di ribasso per l’acquisto di alcuni prodotti selezionati fino al 15 novembre 2020: nello specifico si tratta di Huawei FreeBuds 3, FreeBuds 3i, FreeBuds Pro, FreeBuds Studio, Watch Fit, Watch GT 2 Pro, Huawei X GENTLE MONSTER Eyewear II, Mate 40 Pro, Mate 30 Pro, P Smart 2021 e P30.

Per scoprire tutti i prodotti Huawei in sconto in occasione dell’11.11 Huawei Store Single’s Day potete seguire il link qui sotto. Siete riusciti a trovare qualcosa di vostro interesse o preferite attendere il Black Friday e il Cyber Monday?

