Chi ha utilizzato almeno una volta Android Auto non può negare i vantaggi che derivano dall’uso. Avere sul sistema di infotelematica dell’auto un duplicato del proprio smartphone Android ottimizzato per la guida e quindi depurato da tutti quegli orpelli che minerebbero la concentrazione al volante, è un bel vantaggio per tutti, utilizzatori e utenti della strada.

Come tutti i software, però, anche Android Auto è soggetto a bug fastidiosi. L’improvvisa voglia di parlare l’inglese nonostante la lingua di sistema fosse impostata sull’italiano ad esempio, bug risolto in queste ore tramite un aggiornamento all’app Google. La versione 11.33.9 infatti risolve questa ed altre problematiche, come l’impossibilità di utilizzare il comando “leggimi i messaggi” o di sfruttare la dettatura vocale per scrivere un messaggio di testo; inoltre anche la sezione News è tornata a funzionare normalmente. L’app Google 11.33.9, a sentire quanto riferisce chi l’ha già messa alla prova, non mette però una pezza sulle routine, che continuano ad essere indisponibili, e neppure sul “grazie” durante la composizione dei messaggi, che continua ad essere ignorato.

Mentre l’ultima versione dell’app Google è in fase di rollout sul Google Play Store (qui il download dell’APK), da Mountain View fanno sapere che Android Auto negli ultimi dieci mesi ha registrato un numero di download superiore di dieci volte a quelli effettuati in cinque anni, dall’inizio della sua avventura sullo shop di Google. Certo, bisognerebbe aggiungere che a partire da Android 10 l’app di Android Auto è preinstallata su tutti gli smartphone Android…

Grazie a tutti per le numerose segnalazioni!