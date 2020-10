Torniamo a parlare della modalità desktop di MIUI, di cui vi abbiamo già raccontato un paio di mesi fa. Dopo essere stata avvista in versione beta, la funzione è ora disponibile in versione stabile per Xiaomi Mi 10 Ultra, destinata al momento alla sola ROM cinese.

Nove immagini e animazioni ci mostrano la funzione, che con ogni probabilità arriverà anche sulle ROM progettate per i mercati internazionali e per un vasto numero di dispositivi Xiaomi e Redmi. Il team di sviluppo sta già portando avanti la fase di test su Xiaomi Mi 9, Mi 9 Pro e Redmi K20 Pro, commercializzato sui mercati occidentali come Xiaomi Mi 9T Pro.

MIUI Desktop, che potrebbe chiamarsi Screen Combo o in altri modi, permette di aprire sul computer le applicazioni installate sullo smartphone, una cosa che abbiamo già visto con Il tuo telefono di Microsoft. È possibile aprire diverse applicazioni per ottenere un vero e proprio multitasking, come avviene normalmente su un personal computer.

Grazie alla nuova funzione è possibile, ad esempio, trasferire file e documenti in maniera veloce e intuitiva, con un semplice drag&drop. Sarà possibile aprire sul desktop i documenti presenti nello smartphone, utilizzando le applicazioni già installate sul proprio PC, una vera comodità per lavorare su uno schermo più grande.

Il tutto, a quanto pare, senza fili o adattatori, vari, in modalità wireless e con una velocità molto buona. che potrebbe ovviamente dipendere dalla connessione WiFi di casa. Al momento, come dicevamo, è possibile utilizzare MIUI Desktop solo su Xiaomi Mi 10 Ultra, ma è probabile che nel corso delle prossime settimane il numero di dispositivi compatibili sia destinato a crescere in maniera rapida.

Resta solo da capire se la funzione sarà limitata ai notebook a marchio Xiaomi e Redmi o se funzionerà su qualsiasi computer con Windows 10.