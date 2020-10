Continuano ad emergere bug più o meno rilevanti che affliggono Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G, ossia i due nuovi smartphone lanciati dal colosso di Mountain View alla fine dello scorso mese.

Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G hanno un fastidioso bug

E se quello di cui vi abbiamo parlato ieri relativo al display è un problema di natura hardware, pare che in Rete si stiano facendo sempre più numerose le segnalazioni di utenti che lamentano invece un fastidioso difetto software che riguarda la ricarica della batteria.

Stando a quanto emerge, i due smartphone a causa di un bug potrebbero interrompere la procedura di ricarica della batteria anche se il device è correttamente collegato al caricabatterie (a sua volta collegato alla rete elttrica).

La conferma che si tratti di un problema software è arrivata da un portavoce del colosso di Mountain View, il quale ci ha tenuto a precisare che a soffrire di tale bug sarebbe soltanto un ristretto numero di utenti (purtroppo non sono stati forniti dati più precisi sulla sua diffusione).

Il fix arriverà tra pochi giorni

Gli utenti che hanno riscontrato tale fastidioso problema possono ad ogni modo stare tranquilli: il team di sviluppatori del colosso di Mountain View lo ha già risolto ed il fix sarà implementato con l’aggiornamento mensile di novembre (dovrebbe essere rilasciato nel corso della prima settimana del prossimo mese).

Fortunatamente si tratta di un problema che non incide eccessivamente sulla qualità dell’esperienza offerta da Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G e per il quale c’è anche una soluzione temporanea in attesa della correzione ufficiale: basta scollegare il telefono dal cavo di ricarica e ricollegarlo e la sua batteria dovrebbe ricominciare a ricaricarsi normalmente.

Ad ogni modo, tra una settimana o poco più arriverà il tanto atteso fix.

