Il lancio di Google Pixel 5 di alcune settimane fa ha disilluso i sogni di un numero piuttosto significativo di utenti che si sono ben presto ritrovati con un prodotto difettato, o almeno questo è quello che emerge dalle molte segnalazioni pubblicate in rete circa il presunto difetto del display di cui abbiamo già parlato.

Google vuole vederci chiaro

Alcuni Google Pixel 5, infatti, sembra che siano interessati da un problema relativo all’assemblaggio del display con il telaio in alluminio del terminale, arrivando al punto di essere sollevato di qualche millimetro. Oltre a rappresentare un difetto estetico, la sottile fessura solleva importanti preoccupazioni per i tanti utenti che si chiedono se il terminale sia ancora in grado di assicurare la resistenza ai liquidi (ricordiamo che Google Pixel 5 ha la certificazione IP68) e alla polvere.

In queste ore i colleghi di Forbes sono riusciti ad entrare in contatto con un dipendente Google che ha annunciato l’interesse dell’azienda ad investigare sul difetto del display di alcuni Google Pixel 5. Sebbene si tratti di una buona notizia, non è chiaro di quanto tempo necessiti Google per riconoscere il presunto difetto del display e quali strategie metterà in campo per un eventuale sostituzione delle unità difettate.

In attesa di conoscere maggiore informazioni a riguardo, per inciso le unità in redazione non mostrano alcun difetto, vi lasciamo con il video sottostante sull’unboxing e le prime impressioni su Google Pixel 5.

