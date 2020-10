Per questo Halloween 2020 HONOR ha in serbo per voi un gran numero di offerte interessanti per permettervi di acquistare alcuni prodotti tramite lo store ufficiale. Infatti, per festeggiare la festività, il brand cinese svela la promozione “HONOR Halloween 2020” con offerte speciali per tanti prodotti di tendenza.

Tanti prodotti in offerta per Halloween

Dal 20 al 31 ottobre 2020, tramite il programma “Niente scherzetto, solo dolcetto“, tutti gli utenti avranno la possibilità di risparmiare fino a 200 euro e acquistare i seguenti prodotti in sconto:

HONOR MagicBook 14 (processore AMD Ryzen 5 4500 U, 8 GB di RAM e 512 GB di storage) e HONOR MagicBook 15 (processore AMD Ryzen 5 4500U, 8 GB di RAM e 512 GB di storage) sono in vendita a 579,90 euro con incluso il mouse Bluetooth HONOR del valore di 29,90 euro;

con incluso il mouse Bluetooth HONOR del valore di 29,90 euro; HONOR Watch GS Pro a 199,90 euro ;

; HONOR Watch ES a 89,90 euro ;

; HONOR Router 3 a 49,90 euro.

È anche disponibile uno sconto da 200 euro per HONOR 20 a questo link, il cui prezzo si piazza così a 299,90 euro.

Infine, tutti gli utenti che si registreranno sul sito HiHONOR avranno la possibilità di vincere regali o sconti extra fino ad un massimo di 110 euro. La compagna di offerte di HONOR per Halloween 2020 è disponibile a questo link.

Avete individuato qualche prodotto che vi interessa? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!