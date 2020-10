Presentato il 30 settembre, lo smartphone premium Google Pixel 5 inizia ad arrivare agli acquirenti e alcuni hanno notato una distanza insolita tra la cornice dello schermo e il telaio in alluminio del dispositivo.

Le segnalazioni, pervenute in luoghi come il forum dei prodotti Pixel e il forum XDA, non sono tutte uguali, tuttavia l’area intorno alla fotocamera frontale sembra essere maggiormente interessata dalla presunta imperfezione che agita le menti degli utenti preoccupati che questo divario possa influire sulla resistenza all’acqua di Google Pixel 5.

Alcuni utenti Pixel 5 segnalano un divario tra cornice e telaio

Le foto allegate ai reclami evidenziano che l’insolita distanza tra cornice e corpo dello smartphone Pixel 5 varia nei diversi punti della cornice, oltre che da un dispositivo a un altro:

La maggior parte dei rapporti mostra il presunto difetto nell’angolo più vicino al ritaglio del display, lungo la parte superiore del telefono e sopra il vassoio della SIM sul lato sinistro, ma potrebbe apparire anche in altri punti.

Sebbene la maggior parte delle foto mostri il problema nella colorazione Just Black, probabilmente perché è più visibile, l’inestetismo si nota anche sui dispositivi di colore Sage Green.

Al momento le segnalazioni non sono numerose in totale, ma lo sono se rapportate al numero limitato di unità Pixel 5 attualmente in circolazione, inoltre il numero di nuovi rapporti sta aumentando a un ritmo costante.

