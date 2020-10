Il mondo degli smartphone corre sempre più veloce e, nonostante la crisi generata dalla pandemia di Coronavirus, i principali produttori stanno continuando a lanciare sul mercato modelli top di gamma ancora più performanti e Xiaomi pare abbia grandi progetti per la serie Xiaomi Mi 11.

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal continente asiatico, infatti, pare che Xiaomi sia riuscita non soltanto ad assicurarsi la disponibilità del processore Qualcomm Snapdragon 875 prima di tutti gli altri produttori cinesi ma anche ad ottenere una sorta di esclusiva per un periodo limitato di tempo.

Qualcomm Snapdragon 875 farà il suo esordio su Xiaomi Mi 11

A dire del leaker Digital Chat Station, la serie Xiaomi Mi 11 sarà la prima ad arrivare sul mercato cinese con il nuovo processore top di gamma di Qualcomm, seguita a livello globale dalla serie Samsung Galaxy S21.

Non si tratta di una notizia che sorprenderà gli utenti più attenti al mercato mobile, in quanto capita sempre più di frequente, anche tra i device di fascia media, che i vari produttori stipulino con i chipmaker accordi di questo tipo.

Resta da capire quanto potrà durare questa esclusiva in favore di Xiaomi e, in assenza di informazioni al riguardo, si può ipotizzare un mese al massimo.

Ricordiamo che il processore Qualcomm Snapdragon 875 sarà presentato ufficialmente a dicembre e potrà contare su 8 core (con configurazione 1 + 3 + 4), tecnologia a 5 nm e il modem Snapdragon X60 5G. Per il suo esordio sul mercato, invece, ci sarà da attendere i primi mesi del prossimo anno, quando inizierà ad arrivare su alcuni smartphone Android di fascia alta.

Restiamo in attesa di scoprire quali saranno le feature pensate da Xiaomi per consentire alla serie Xiaomi Mi 11 di tenere testa ad agguerriti rivali come Samsung Galaxy S21 e la prossima serie top di gamma di Huawei.

*** In copertina Xiaomi Mi 10 Pro

