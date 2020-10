Qualche settimana fa Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5 venivano finalmente presentati dopo una lunga serie di rumor e leak. Come ben sappiamo nessuno dei due nuovi smartphone di Google sono disponibili per il nostro Paese – il link in fondo alla news vi permette di scoprire come acquistarli per l’Italia -, ma chi ha modo di acquistarli per vie traverse sarà contento di scoprire che sono disponibili le factory image per entrambi gli smartphone.

Tutto pronto al download

Le factory image per Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5 permettono di installare da capo il sistema operativo nel caso in cui fossero stati commessi degli errori cercando di sbloccare il bootloader oppure a seguito di una installazione errata di una immagine di sistema modificata. Insomma, ricorrere alle factory image è il modo più rapido per recuperare gli errori commessi cercando di fare del modding su Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5.

Download factory image per Google Pixel 4a 5G e Pixel 5

All’interno della pagina linkata qui in alto è possibile saltare rapidamente a livello della sezione “redfin” – nome in codice di Google Pixel 5 – o “bramble” – nome in codice di Google Pixel 4a 5G – per scaricare il tool per il flash o per il download diretto dell’immagine. Vi segnaliamo che per Google Pixel 5 sono presenti due rami, di cui quello “KDDI” è indicato unicamente per gli utenti con l’operatore giapponese KDDI.

