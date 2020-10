OnePlus 8T è stato ufficialmente svelato qualche ora fa e non si fa altro che parlare di esso per via dell’ottima qualità del display e di alcuni accessori ufficiali, ma l’azienda ha anche in serbo il classico pop-up bundle per la sua ultima creazione.

Ecco il pop-up bundle di OnePlus 8T

Al prezzo di 699 euro sullo store ufficiale, il pop-up bundle ha lo stesso costo del modello con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna ma offre alcuni bonus aggiuntivi da non sottovalutare. Infatti, all’interno della confezione non solo è presente OnePlus 8T nella colorazione Aquamarine Green, ma anche un paio di cuffie OnePlus Buds (valore di 90 euro) e la cover Cyborg Cyan dal valore di 33 euro.

Ecco OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition

Cambiando completamente discorso ma restando focalizzati sull’ultima creature di OnePlus, l’azienda ha svelato anche una particolare novità per gli amanti dei videogame: OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition. Il gioco di CD Projekt è uno dei titoli più attesi degli ultimi anni e sarà finalmente lanciato senza più rinvii il 19 novembre 2020. La compagnia ha siglato una particolare partnership con la software house polacca per realizzare una versione estremamente particolare di OnePlus 8T.

Atteso con un design futuristico, purtroppo il teaser video pubblicato non ci permette di scoprire molto sull’aspetto finale del device, sebbene è lecito aspettarsi una cover posteriore in linea con lo stile del videogioco futuristico. La versione personalizzata sarà disponibile in pre-ordine a partire da 4 novembre 2020 e speriamo di riuscire a scoprire qualcosa di più su di esso già a partire dalle prossime ore.