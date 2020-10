Con l’avvio delle spedizioni Google Pixel 5 è ufficialmente tra noi e nonostante non sia un top di gamma a tutti gli effetti non mancherà di soddisfare gli appassionati della serie. E lo stesso vale anche per Sony Xperia 5 II, i cui primi esemplari sono stati spediti oggi dallo store ufficiale.

Entrambi arrivano con una lunga serie di nuovi sfondi, che spesso fanno gola agli appassionati di personalizzazione. C’è voluto davvero poco perché dai firmware dei due smartphone fossero estratti gli sfondi ufficiali per essere a disposizione di tutti.

Se quelli statici di Google Pixel 5 sono già disponibili da qualche giorno, lo stesso non si può dire per quelli animati. Ecco dunque che Pranav Pandey, XDA Recognized Developer, ha realizzato un porting dei wallpaper animati, rendendoli (quasi tutti) disponibili per qualsiasi smartphone Android.

Al momento infatti funzionano Moving Shadows e Stepping Stones, mentre un terzo, Conveyor Belt, non sembra ancora completato ed è visibile solamente come sfondo fisso. Se volete provarli subito non vi resta che scaricarli utilizzando il link sottostante e utilizzarli su un qualsiasi smartphone sul quale sia installato almeno Android 7.0 Nougat.

Se invece preferite gli sfondi statici, dal firmware di Sony Xperia 5 II sono stati estratti ben 26 sfondi, di cui qui sotto vedete una piccola anteprima. Si tratta per la maggior parte di sfondi astratti, che sicuramente incontreranno il favore dei tanti appassionati del brand giapponese ma non solo.

Potete scaricare il file zip contenente tutte e 26 le immagini utilizzando il link sottostante.