Sono diverse le novità che Huawei si prepara a lanciare sul mercato nei prossimi giorni, a partire ovviamente dall’attesa nuova serie Huawei Mate 40, il cui evento di presentazione è in programma per il 22 ottobre 2020.

In arrivo da Huawei anche uno smartwatch con supporto ECG

Il colosso cinese è uno dei produttori del mondo della telefonia che dedicano più attenzioni al settore degli smartwatch e tra i modelli che ha in programma di lanciare vi sarebbe anche Huawei Watch GT 2 Pro ECG.

A caratterizzare tale device vi sarebbe il supporto alle funzionalità ECG, ossia una feature che è già presente anche su alcuni prestigiosi modelli della concorrenza, come Samsung Galaxy Watch 3 ed Apple Watch Series 6.

A dire di RODENT950, questo sarebbe l’elenco completo della serie Huawei Watch GT2:

Huawei Watch GT2 (Fashion, Sport, Classic)

Huawei Watch GT2 Porsche Design

Huawei Watch GT2 Pro (Fashion, Sport, Classic)

Huawei Watch GT2 Pro ECG

In pratica, gli utenti avranno l’imbarazzo della scelta. Resta da capire se già in occasione dell’evento del 22 ottobre saranno annunciati tutti i modelli ancora da lanciare (ossia Huawei Watch GT2 Pro ECG, la variante Porsche Design e la versione Fashion di GT2 Pro).

Huawei Mate 30 Pro E sarà lanciato il 22 ottobre

Stando alle ultime indiscrezioni, insieme alla serie Huawei Mate 40 il colosso cinese potrebbe lanciare anche Huawei Mate 30 Pro E.

Il device, che pare essere già stato certificato dal TENAA (con il nome modello LIO-AN00m), dovrebbe essere animato da un processore Kirin 990 5G e poter contare su un display da 6,53 pollici con risoluzione Full HD+, 6/8/12 GB di RAM, 256 GB di memoria integrata e una quadrupla fotocamera posteriore.

Probabilmente sarà commercializzato soltanto in Cina ma presto ne dovremmo sapere di più.

Con Huawei Mate 40 in arrivo altri prodotti

La serie Huawei Mate 40 sarà la protagonista dell’evento del 22 ottobre ma il colosso cinese dovrebbe sfruttare l’occasione per lanciare anche altri device.

In base alle ultime indiscrezioni, infatti, durante l’evento dovrebbero essere annunciati anche i primi auricolari Huawei FreeBuds Studio, la serie Huawei Sound X Smart Audio e nuovi prodotti Huawei Smart Life.

Anche tali indiscrezioni, infine, confermano il possibile lancio di un inedito modello della serie Huawei Mate 30 e di alcuni smartwach della famiglia Huawei Watch GT2 Pro.

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento al 22 ottobre per scoprire cosa Huawei ha in serbo per noi.