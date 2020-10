Fra due giorni esatti avremo modo di assistere al lancio ufficiale di OnePlus 8T nell’evento del 14 ottobre, ed in queste ore un inedito leak ha come protagonisti i sensori delle fotocamere di OnePlus 8T. Come ben sappiamo lo smartphone è attore principale di una lunga serie di leak e rumor che ci hanno dato modo di scoprire in anticipo alcune informazioni importanti su di esso, come ad esempio la qualità del display oppure il design definitivo svelati da questi render e da un video ufficiale pubblicato proprio da OnePlus.

Quattro sensori posteriori

Dai render sappiamo che OnePlus 8T sarà caratterizzato da quattro sensori posteriori e da una fotocamera frontale punch hole, ma è tramite il tweet di @stufflistings se abbiamo l’opportunità di scoprire in anticipo quella che dovrebbe essere la composizione del modulo principale. Il leak indica infatti che OnePlus 8T sarà composto da:

sensore principale Sony IMX565 da 48 MP;

sensore ultra grandangolare da 16 MP;

sensore macro da 5 MP;

sensore bianco e nero da 2 MP;

fotocamera selfie da 16 MP con sensore Sony IMX471.

Una delle più importanti differenze fra l’atteso smartphone e la serie dell’anno scorso è certamente la mancanza del sensore telescopico, ma sottolineiamo che le informazioni condivise su Twitter rappresentano un rumor e niente più, pertanto potrebbero rivelarsi errate a seguito del lancio di questo mercoledì.

Che ne pensate di questi sensori? Parliamone nei commenti qui in basso.

