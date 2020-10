Più ci avviciniamo alla data di lancio ufficiale di OnePlus 8T, più abbiamo modo di scoprire ulteriori informazioni sul nuovo top di gamma di OnePlus. Non solo la compagnia ci ha svelato ufficialmente le caratteristiche del display, inclusa la diagonale da 6,55 pollici a risoluzione Full HD+, la fotocamera punch hole, il supporto HDR+, 8.192 livelli di luminosità, il filtro contro la luce blu e il campionamento al tocco a 240 Hz, ma in queste ore parla anche del design posteriore e della colorazione Aquamarine Green.

Sappiamo quasi tutto su OnePlus 8T

Pete Lau, CEO di OnePlus, ha preso la parola svelando al pubblico quelli che sono stati i passi che hanno portato la compagnia cinese al lancio del nuovo smartphone: “Dopo aver esplorato innumerevoli iterazioni con diversi CMF (colore, materiale e finitura) per più di 4 mesi, abbiamo raggiunto un importante passo avanti e prodotto una notevole cover posteriore lucida per la nuova variante Aquamarine Green di OnePlus 8T. Questa versione sfrutta la riflessione diffusa, una forma di rifrazione della luce che diffonde la luce in un’ampia gamma di angoli e direzioni, per produrre una superficie pulita e brillante che mitiga efficacemente l’accumulo di impronte digitali.”

Nel mentre una serie di render ufficiali di OnePlus 8T vengono pubblicati online da JD.com dandoci così modo di apprezzare la colorazione (e il design del dispositivo) da tutti i punti di vista.



In aggiunta ai sopracitati render ufficiali, Ishan Agarwal pubblica su Twitter anche il render della colorazione Lunar Silver, variante opaca che non presenta quella particolare lavorazione della cover posteriore in grado di creare quei giochi di luce a cui faceva riferimento Pete Lau.

Le informazioni qui presenti rappresentano quindi la totalità delle informazioni che ormai abbiamo su OnePlus 8T. Infatti, fra i dettagli direttamente condivisi da OnePlus e quelli pubblicati dai suoi partner, ci mancano davvero poche altri elementi da scoprire prima dell’evento del 14 ottobre.