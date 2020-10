Come ben sappiamo il giorno 14 ottobre 2020 ci sarà l’evento di presentazione di OnePlus 8T – si parla anche dell’arrivo di OnePlus Nord Special Edition -, e nel corso delle scorse ore abbiamo avuto modo di scoprire tutto sul design del nuovo top di gamma a seguito della pubblicazione di questi render, per non parlare poi anche delle informazioni ufficiali circa la qualità del display.

Quest’oggi, però, non vi parliamo di ulteriori novità circa le caratteristiche o le specifiche di OnePlus 8T, ma bensì vi diamo la possibilità di effettuare il download dei live wallpaper di OnePlus 8T in modo da cambiare aspetto al vostro terminale Android e renderlo del tutto simile a quello di OnePlus.

I live wallpaper sono stati estrapolati da una build di OxygenOS 11 e mostrati in anteprima da linuxct in una lunga serie di tweet. Infatti, com’è possibile notare nei tweet sottostanti, sono presenti tre live wallpaper totali di cui due appartenenti proprio a OnePlus 8T.

In case you missed out the previous version, here's the old thread, which also contains a live preview of how the OxygenOS 11 Live Wallpaper looks like 👇 https://t.co/BYYAmyLl6b

