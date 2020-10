Lo smartphone POCO F2 Pro che abbiamo recensito qui è uno dei migliori top di gamma reperibile a prezzi accessibili nel 2020, tuttavia costa quasi il doppio rispetto a POCOPHONE F1 lanciato nel 2018 a 300 dollari.

Un dirigente di POCO ha appena confermato che lo smarphone POCO F2 Pro non arriverà in India, ma ha anche rivelato che un vero successore di POCOPHONE F1 è in arrivo.

Un vero successore di POCOPHONE F1 è in arrivo

La citazione del dirigente lascia intuire che l’azienda potrebbe lanciare un successore di POCOPHONE F1 con un rapporto prestazioni/prezzo allettante come l’originale, tuttavia la sfida del prezzo questa volta potrebbe rivelarsi particolarmente ardua.

Gli smartphone di fascia alta del 2020 hanno subito un importante incremento nei prezzi dovuto principalmente all’elevato costo della tecnologia 5G e al prezzo dello Snapdragon 865, ma anche al potenziamento delle configurazioni delle fotocamere, pertanto è teoricamente possibile che un vero successore di POCOPHONE F1 possa essere lanciato nel 2021, quando si prevede che i costi del 5G diminuiranno.

Inoltre, il SoC Snapdragon 875 atteso a dicembre non dovrebbe costare molto di più dello Snapdragon 865 e potrebbe diventare disponibile anche in una versione lite.

Secondo quanto riferito, il dirigente di POCO ha anche criticato la strategia di rebranding dell’azienda, poiché la maggior parte dei suoi smartphone rilasciati nel 2020 erano dispositivi Redmi con il launcher POCO.

Il manager ha affermato che la società continuerà a seguire questa strategia in futuro continuando a utilizzare la MIUI di Xiaomi sui suoi smartphone.

Da non perdere: Migliori smartphone Android: la classifica di ottobre 2020