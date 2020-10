Nokia 3.1, Nokia 5.1, Huawei Watch GT 2 e Huawei Watch GT 2e; sono questi i dispositivi che in queste ore stanno ricevendo nuovi aggiornamenti. Se per i primi chi bussa alla porta è Android 10, per i due orologi di Huawei si contano alcuni miglioramenti e correzioni.

Le novità degli aggiornamenti

Partiamo dai due smartphone di casa HMD Global, Nokia 3.1 e Nokia 5.1, che con questo nuovo aggiornamento ricevono, pur con un po’ di ritardo rispetto alle previsioni, Android 10.

A rendere pubblica la notizia è Juho Sarvikas, CPO di HMD Global, che, tramite un post su Twitter, comunica quanto anticipato, annunciandone l’imminente arrivo anche per il modello 5.1.

Con questo aggiornamento, i due smartphone ricevono così tutte le novità e modifiche software introdotte da Google con Android 10: dal tema scuro alle smart reply, passando per le gesture di navigazione, i controlli della condivisione della posizione GPS e altro ancora.

Discorso Huawei Watch GT 2 e Huawei Watch GT 2e, si segnalano nuove migliorie e correzioni in arrivo attraverso un aggiornamento software attualmente in fase di distribuzione.

Per GT 2e la nuova versione firmware 1.0.5.30 porta migliori prestazioni del GPS e stabilità di sistema, oltre a correggere altri problemi. Huawei Watch GT 2, con la versione firmware 1.0.9.58, introduce correzioni simili, prive tuttavia dei miglioramenti alle performance del GPS.

Come aggiornare

Gli aggiornamenti in fase di rilascio per Nokia 3.1 e Nokia 5.1 non sono ancora disponibili in Italia, ma con tutta probabilità lo saranno a breve. Per il primo Nokia ha annunciato i primi Paesi che lo riceveranno, ma ormai sarà questione di giorni.

In ogni caso, prima di aggiornare ad Android 10, essendo un update di un certo peso, è bene effettuare un backup e un ripristino, eludendo così eventuali problemi futuri.

Per quanto riguarda l’aggiornamento per i due smartwatch Huawei Watch GT 2 e Huawei Watch GT 2e, il roll out è già iniziato e dovrebbe raggiungere nelle prossime ore/giorni i vari mercati.

Da ricordare che per aggiornare è consigliabile avere almeno il 20% di batteria residua, prima di installare l’update tramite Huawei Health app.

