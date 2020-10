Gli ultimi aggiornamenti dell’app Tasker hanno aggiunto nuove fantastiche possibilità come il back tap di iOS 14 e quest’ultimo update della versione stabile sembra altrettanto interessante.

Come anticipato ad agosto, il popolare strumento per l’automazione su Android ha aggiunto il supporto per i controlli del menu di alimentazione introdotti in Android 11 consentendo agli utenti di attivare rapidamente le attività con una semplice pressione prolungata sul pulsante di accensione del dispositivo, ma non è tutto.

Novità per Tasker 5.10

L’aggiornamento 5.10 di Tasker aggiunge i pulsanti azione personalizzabili nella schermata di alimentazione di Android 11 accanto ai pulsanti predefiniti con la possibilità di modificare il tipo, il titolo, i sottotitoli, l’icona, il comando e altro degli stessi.

Tasker 5.0 consente inoltre di impostare un pulsante che cambia le funzionalità durante il giorno, a seconda dell’ora, del luogo o della situazione e include anche un nuovo task evento e azione, oltre al supporto per comandi di terze parti. Il video dimostrativo sottostante mostra tutte le nuove funzionalità in azione.

Come aggiornare Tasker

La versione 5.0 di Tasker è attualmente in roll out per tutti e potete aggiornarla tramite il badge che trovate a seguire, oppure scaricando il relativo APK da Dropbox.