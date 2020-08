La popolare app di automazione Tasker ha recentemente aggiunto il back tap di iOS 14 e altre nuove funzionalità, ma prima di assentarsi per le ferie estive lo sviluppatore dell’applicazione ha condiviso una demo di un semplice plug-in sperimentale che vi consentirà di personalizzare il menu di accensione di Android 11 per attivare qualsiasi evento in Tasker.

Il plug-in fondamentalmente aggiunge un pulsante al menu di accensione di Android 11 che può essere personalizzato per eseguire qualsiasi azione attraverso l’app Tasker, come potete vedere nel breve video sottostante.

Tasker irrompe nel menu di accensione di Android 11

Il plug-in funziona solo sui dispositivi che eseguono Android 11 in quanto utilizza la nuova API Device Controls che consente agli sviluppatori di inserire scorciatoie di automazione nel menu di accensione.

E’ necessario tenere presente che il plug-in rappresenta attualmente solo una prova di concetto, tuttavia lo sviluppatore prevede di aggiungere il supporto completo dell’API Device Controls in una futura versione di Tasker.

Se siete interessati a provare in anteprima la funzionalità che consente di attivare qualsiasi evento in Tasker dal menu di accensione di Android 11, è sufficiente visitare il thread su Reddit dove è possibile scaricare il plug-in.

