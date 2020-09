A luglio è stato annunciato un importante aggiornamento di Gmail che ha portato Chat, Meet e Rooms in un hub centrale e ora Google sta preparando un restyling anche per Gmail che inizia con una nuova icona. Google ha inoltre lanciato un nuovo menu di condivisione in Google Foto.

Google anticipa un restyling di Gmail

Google ha inviato un teaser ai colleghi di 9To5Google a prova che il colosso di Mountain View sta almeno lavorando a un nuovo logo, il che non sorprende visto che la maggior parte dei servizi di Google sta lentamente ottenendo icone che riflettono i quattro colori dell’azienda.

L’immagine del progetto di design che riguarda il logo di Gmail mostra chiaramente una “M”, ma la storica icona della busta non è più esplicitamente presente.

La nuova icona sfoggia un design piatto con gli angoli esterni molto più arrotondati di prima per allinearsi al più recente design di Google.

Per ora l’icona è incolore, ma osservando le altre icone di Google, anche Gmail con ogni probabilità incorporerà i quattro colori della società.

Storicamente, i nuovi loghi di Google sono accompagnati da una più ampia riprogettazione del servizio, quindi non è difficile immaginare che Gmail riceverà un trattamento di questo tipo nei prossimi mesi.

Google migliora il menu di condivisione in Google Foto

Il nuovo menu di condivisione in Google Foto elimina il lungo carosello di app e lo sostituisce con una barra che include le scorciatoie alle due applicazioni più recenti, un pulsante “Crea collegamento” e un pulsante “Altro” che apre il menu di condivisione nativo di Android.

Questa nuova interfaccia offre ancora un rapido accesso alle due app più recenti e alla creazione del collegamento e rappresenta un cambiamento positivo che dovrebbe essere già in roll out per tutti i dispositivi. A seguire trovate il badge per verificare la presenza dell’aggiornamento tramite il Google Play Store.