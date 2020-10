Amazon Prime Day 2020 sta arrivando: come seguirlo e sfruttare gli sconti e iscriversi a Prime

L’edizione 2020 dell’Amazon Prime Day è stata rimandata a causa della pandemia di COVID-19 (di solito si tiene in estate), ma è ormai alle porte: il colosso dello shopping online ha confermato ufficialmente che si terrà tra il 13 e il 14 ottobre prossimi.

Visto che all’atteso appuntamento non manca ormai molto, è giunto il momento di scoprire che cos’è l’Amazon Prime Day, quali vantaggi porta e come fare per seguirlo.

Amazon Prime Day 2020: che cos’è e quando si tiene

L’Amazon Prime Day è uno dei momenti più attesi dell’anno dagli utenti appassionati di shopping online e soprattutto dai clienti abituali di Amazon. Si tratta infatti di un periodo promozionale ricco di offerte delle categorie merceologiche più disparate.

La particolarità di questo evento è messa in evidenza nel nome stesso: si tratta di un’iniziativa promozionale rivolta esclusivamente ai clienti iscritti al programma Amazon Prime.

Come tutti gli eventi di questo tipo, anche quello organizzato da Amazon presenta una durata limitata, in particolare l’edizione 2020 si protrarrà dalle ore 00:00 del 13 ottobre alle ore 23.59 del 14 ottobre, durando dunque 48 ore piene, contro le solite 36.

Che cos’è Amazon Prime

Prima di addentrarci nei dettagli dell’iniziativa promozionale, è bene fare un rapido riepilogo a proposito di Amazon Prime.

Come la quasi totalità di voi probabilmente già saprà, si tratta dell’abbonamento che dà accesso a una serie di servizi Amazon e vantaggi esclusivi. In breve, la sottoscrizione offre:

Consegne illimitate in un giorno su 2 milioni di prodotti;

Consegne gratuite senza costi aggiuntivi (a parte per alcuni prodotti e alcune tipologie speciali di consegna);

Amazon Prime Now per spedizioni ultra veloci (solo dove disponibile);

Accesso anticipato alle offerte: accesso 30 minuti prima alle offerte lampo;

Amazon Prime Video;

Amazon Prime Music (se non vi basta, c’è sempre Amazon Music Unlimited a prezzo scontato);

Amazon Prime Reading;

Twitch Prime;

Amazon Photos;

Prova gratuita di 90 giorni e sconto sull’abbonamento annuale di Audible

Tutto questo è accessibile ad un costo tutt’altro che esorbitante: l’abbonamento mensile costa 3,99 euro, quello annuale invece 36 euro. Qualche anno fa il costo era ancora inferiore (quasi la metà, in verità), ma anche quello attuale è più che giustificato.

I vantaggi sono tanti e da soli dovrebbero bastare a convincervi ad iscrivervi ad Amazon Prime, se così non fosse, sappiate che tutti i nuovi clienti hanno diritto ad una prova completamente gratuita e senza impegno della durata di 30 giorni. Insomma, un mese intero per provare direttamente tutti i vantaggi dell’abbonamento e decidere se tenerlo attivo.

Al termine della prova, l’abbonamento si rinnova automaticamente a pagamento, ma è possibile annullare la sottoscrizione in qualsiasi momento per non vedersi addebitati costi indesiderati. Ecco il link da usare per iscrivervi subito e godervi appieno il Prime Day in arrivo:

Iscriviti ad Amazon Prime (prova gratis di 30 giorni per nuovi clienti)

Sconti da sfruttare subito

L’Amazon Prime Day non è ancora arrivato, ma ci sono già delle promozioni da sfruttare per ingannare l’attesa.

Innanzitutto, per sostenere tutte le piccole imprese colpite dai disagi della pandemia, il colosso dello shopping online ha previsto che tutti i clienti che entro il 12 ottobre spenderanno almeno 10 euro in una selezione di prodotti venduti sul marketplace, avranno diritto ad un buono promozionale del valore di 10 euro da utilizzare nel corso dell’Amazon Prime Day 2020. Per maggiori informazioni è disponibile la pagina dedicata, raggiungibile a questo indirizzo.

In secondo luogo, è possibile ottenere un buono da 5 euro installando Amazon Assistant per la prima volta entro il 12 settembre:

Questo senza dimenticare che fino al 10 ottobre 2020 i clienti Amazon che effettueranno una ricarica di almeno 80 euro sul proprio account riceveranno un buono sconto del valore di 5 euro:

Un’altra promozione riservata ai clienti Prime riguarda Audible: iscrivendosi al servizio e rimanendo attivi oltre i 30 giorni del periodo di prova, gli utenti avranno diritto a un buono sconto del valore di 5 euro da utilizzare per qualsiasi acquisto effettuato su Amazon. Contestualmente avranno diritto ad uno sconto del 20% sull’abbonamento annuale al servizio dedicato agli audiolibri e non solo:

Fino al 30 novembre, acquistando un buono regalo da 50 euro (valido solo la prima volta) riceverete un buono sconto del valore di 4 euro (per poter beneficiare della promozione dovrete avere un account attivo da almeno 12 mesi e aver effettuato almeno un acquisto nei 12 mesi precedenti):

Amazon Prime Student è la versione dell’abbonamento riservata agli studenti e prevede uno sconto del 50% sul costo annuale. Inoltre, con il codice STUDENT10 è possibile ottenere un buono sconto da 10 euro: