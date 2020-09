Si avvicina il momento dell’Amazon Prime Day 2020, che come vi abbiamo segnalato ieri si svolgerà il 13 e 14 ottobre e offrirà grandi occasioni di risparmio agli iscritti al programma Amazon Prime.

Oltre alle tantissime promozioni che Amazon metterà in atto in quei due giorni, ci sono numerose altre possibilità di risparmio, grazie ai numerosi codici sconto che il colosso dell’e-commerce offre agli utenti e che potranno essere utilizzati per rendere ancora più convenienti i prossimi acquisti.

5 euro con Amazon Assistant

Lo sapevate che Amazon offre da tempo un assistente per gli acquisti, da installare su uno dei browser supportati (Google Chrome, Opera e Mozilla Firefox)? Se non lo sapevate è ora di correre a installare la relativa estensione e iniziare a sfruttare i suggerimenti di Amazon Assistant per i vostri acquisti.

Una volta installata l’estensione potrete cercare nuovi prodotti, ottenere suggerimenti per offerte relative a prodotti simili a quelli visualizzati e nel caso vi interessino inserirli nella lista dei desideri per acquistarli in un secondo momento. Potete rapidamente confrontare i prodotti, accedere rapidamente alle offerte del giorno, a quelle relative a prodotti usati ma anche a Cloud Drive, Cloud Reader e Amazon Music.

Se installate Amazon Assistant per la prima volta tra il 27 settembre e il 12 ottobre riceverete un buono sconto del valore di 5 euro da spendere su un acquisto del valore di almeno 25 euro, da effettuare tramite Amazon Assistant entro il 26 ottobre. Trovate i termini e i dettagli completi al link sottostante.

Ricarica l’account Amazon

Fino al 10 ottobre 2020 i clienti Amazon che effettueranno una ricarica di almeno 80 euro sul proprio account riceveranno un buono sconto del valore di 5 euro. Tale buono sarà detratto automaticamente dall’ordine successivo e sarà ovviamente visualizzato nel riepilogo dell’ordine effettuato.

Il buono sconto dovrà essere utilizzato entro il 30 dicembre e restano esclusi contenuti digitali, libri, e-reader Kindle e tablet Fire, buoni regalo, offerte Warehouse e prodotti venduti sul Marketplace. Va infine ricordato che la promozione è utilizzabile solo dai clienti Amazon attivi da almeno 12 mesi che però non abbiano effettuato ricariche nei precedenti 36 mesi.

Per ottenere il buono sconto da 5 euro dovrete semplicemente cliccare sul tasto “Clicca qui per applicare la promozione” visibile nella pagina linkata qui sotto.

Audible regala 5 euro ma non solo

Chiudiamo con una promozione legata ad Audible e riservata ai soli clienti Amazon Prime. Iscrivendosi al servizio e rimanendo attivi oltre i 30 giorni del periodo di prova, gli utenti avranno diritto a un buono sconto del valore di 5 euro da utilizzare per qualsiasi acquisto effettuato su Amazon.

Allo stesso tempo è possibile usufruire di uno dei vantaggi legati al Prime Day 2020, ovvero pagare Amazon Audible 7,99 euro al mese invece di 9,99 euro al mese per i primi 12 mesi. Ricordiamo che è possibile cancellare la sottoscrizione in qualsiasi momento senza ulteriori addebiti se non quello relativo al mese in corso.

Compra un buono regalo

Fino al 30 novembre, acquistando un buono regalo da 50 euro (valido solo la prima volta) riceverete un buono sconto del valore di 4 euro. Per poter beneficiare della promozione dovrete avere un account attivo da almeno 12 mesi e aver effettuato almeno un acquisto nei 12 mesi precedenti. Anche in questo caso sono esclusi contenuti digitali, libri, e-reader Kindle e tablet Fire, buoni regalo, offerte Warehouse e prodotti venduti sul Marketplace.

Potete consultare i termini e le condizioni dell’iniziativa visitando il link sottostante:

Acquisti dalle piccole e media imprese

Una delle iniziative legate al Prime Day 2020 vede in primo piano le piccole e medie imprese, indubbiamente le più colpite dalla pandemia. Per rilanciare gli acquisti Amazon offre un coupon da 10 euro da utilizzare durante il Prime Day agli utenti che, tra il 28 settembre e il 12 ottobre spenderanno almeno 10 euro sui prodotti delle piccole e media imprese.

Anche in questo caso è a vostra disposizione una pagina dedicata per poter scegliere prodotti validi per l’iniziativa.

Amazon Prime Student

Se siete studenti vi ricordiamo inoltre il programma Amazon Prime Student, che permette di ottenere uno sconto del 50% sul canone di Amazon Prime. effettuando la registrazione con il codice STUDENT10 potrete ottenere un buono sconto del valore di 10 euro da utilizzare per i vostri acquisti su Amazon, magari proprio durante il Prime Day 2020.