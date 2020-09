Amazon annuncia il ritorno dell’attesissimo Prime Day, solitamente in programma nel mese di luglio ma rimandato quest’anno a causa della pandemia legata al COVID-19. Sono ben 18 i Paesi in tutto il mondo a essere interessati all’iniziativa che sarà preceduta da sue settimane di promozioni speciali.

Amazon Prime Day 2020, le date ufficiali

Amazon Prime Day 2020 prenderà il via alle 00:01 di martedì 13 ottobre e proseguirà fino alle 23:59 di mercoledì 14 ottobre. Saranno interessati, oltre all’Italia, anche USA, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti, Spagna, Singapore, Olanda, Messico, Lussemburgo, Giappone, Germania, Francia, Cina, Canada, Belgio, Austria, Australia e, per la prima volta, Turchia e Brasile.

L’iniziativa promozionale è riservata agli iscritti al programma Amazon Prime ma chi non lo fosse ancora ha la possibilità di iniziare il periodo di prova gratuita, della durata di 30 giorni, utilizzando la pagina ufficiale raggiungibile a questo link.

Amazon Prime Day 2020, supporto alle piccole imprese

Amazon conferma il proprio impegno nei confronti delle piccole e medie imprese, messe a dura prova dalla pandemia, con una grande offerta valida da oggi e fino al 12 ottobre. I clienti Amazon che durante questo periodo spenderanno almeno 10 euro su una selezione di prodotti provenienti da piccole e medie imprese riceveranno un buono promozionale del valore di 10 euro da utilizzare nel corso dell’Amazon Prime Day 2020.

“Quest’anno Prime Day è l’opportunità perfetta per i clienti Amazon Prime di acquistare tutto ciò che desiderano, in totale comodità da casa propria e, perché no, anche di anticipare gli acquisti di Natale, così da avere ancora più tempo da trascorrere con la propria famiglia e i propri cari durante le festività e il periodo che le precede. Nel corso di questo anno senza precedenti, ci impegniamo a rendere questo Prime Day il migliore di sempre per le piccole e medie imprese e siamo entusiasti che i clienti Amazon Prime di tutto il mondo scoprano nuovi modi per supportare gli imprenditori locali e risparmiare su tutto ciò di cui hanno bisogno e che amano.”

Queste le parole di Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es, nel presentare l’iniziativa. Nel corso di questo Prime Day, e durante le festività natalizie, Amazon investirà oltre 85 milioni di euro a livello globale in attività promozionali destinate ad aiutare le piccole e medie imprese, per consentire loro di aumentare le vendite e raggiungere tanti nuovi clienti. Per maggiori informazioni è disponibile la pagina dedicata, raggiungibile a questo indirizzo.

Amazon Prime Day 2020, le offerte sono già iniziate

A partire da oggi per i clienti Amazon Prime è già possibile accedere a una serie di offerte esclusive anticipate. È possibile ad esempio risparmiare oltre 100 euro sull’acquisto del sistema WiFi mesh Amazon eero o 70 euro sulla Ring Spotlight Cam Battery.

Se non avete mai provato Amazon Music potrete ottenerlo per 4 mesi pagando appena 0,99 euro e accedere a oltre 60 milioni di brani musicali senza interruzioni pubblicitarie di alcun tipo. I clienti Prime che avvieranno una prova del servizio Audible mantenendolo attivo per oltre un mese riceveranno un buono sconto da 5 euro, da spendere su migliaia di prodotti.

Se volete provare Kindle Unlimited, il servizio in abbonamento che offre migliaia di libri ogni mese, potete averlo spendendo solamente 9,99 euro per tre mesi. E su Amazon Fashion gli sconti raggiungeranno il 40%, mentre una selezione di prodotti a marchio Amazon sarà scontata fino al 20%.

Dal 1 al 25 ottobre i clienti Prime riceveranno 5 euro di sconto ogni 5 prodotti acquistati tramite il servizio Prime Now. Per finire a partire da oggi e per tutta la durata del Prime Day sarà possibile acquistare un film a 4,99 euro, con il noleggio fissato a 1,99 euro.