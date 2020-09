Il team di OnePlus si prepara al lancio ufficiale dell’atteso OnePlus 8T, in programma per il 14 ottobre e nelle scorse ore il CEO dell’azienda, Pete Lau, ha confermato una volta per tutte le indiscrezioni secondo cui non ci sarà una variante Pro.

Nessuna sorpresa per i fan di questo brand, ormai da qualche settimana rassegnati alla decisione del produttore cinese di lanciare soltanto un nuovo modello top di gamma.

E la spiegazione fornita al riguardo da Pete Lau per tale scelta con un post su Weibo è piuttosto semplice: chi desidera uno smartphone di “livello Pro” può continuare a puntare su OnePlus 8 Pro, device ancora oggi in grado di competere ad armi pari con le varie soluzioni offerte dalla concorrenza.

In pratica, il CEO di OnePlus considera OnePlus 8 Pro un telefono che, allo stato attuale, non ha bisogno di un aggiornamento hardware.

La serie OnePlus Nord potrebbe presto arricchirsi

Il produttore cinese, tuttavia, potrebbe avere anche un altro smartphone in cantiere, almeno stando ad un nuovo post pubblicato su Instagram dall’account OnePlus Nord.

Purtroppo non vengono forniti dettagli al riguardo, limitandosi il post a contenere l’immagine sopra e un hashtag “#ComingSoon”. Cosa sia effettivamente in arrivo, però, non viene anticipato.

Sappiamo già che il produttore sta preparando il lancio negli Stati Uniti di OnePlus Nord N10 5G, device che potrà contare su un processore Qualcomm Snapdragon 690, un display con refresh rate a 90 Hz, una quadrupla fotocamera posteriore con sensore primario da 64 megapixel e un prezzo al di sotto dei 400 dollari. Si riferisce a tale device il nuovo post su Instagram?

Leggi anche: la recensione di OnePlus 8 Pro