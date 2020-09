Ad oggi non esiste uno strumento completamente open source che permette di scaricare aggiornamenti per smartphone Samsung Galaxy, nè tanto meno un portale user friendly che permetta di farlo o che sia facilmente navigabile anche dai neofiti. Alcuni “smanettoni” rivolgono le loro attenzioni su soluzioni di terze parti realizzate per scaricare gli aggiornamenti software come ad esempio SamFirm o Frija.

Scaricare gli ultimi firmware con Samloader

Queste app permettono di “pingare” i server di update di Samsung (FUS – Firmware Update Server) per scaricare le ultime build disponibili, ma si rifanno a delle specifiche librerie di Samsung Smart Switch fondamentali per l’autenticazione ai server FUS. Il problema è che queste librerie sono offuscate e molto difficili da utilizzare su sistemi operativi che non siano Windows.

Fortunatamente l’utente di XDA nn000 è riuscito a effettuare il reverse engineering del protocollo utilizzato da queste app e integrarlo in una nuova applicazione chiamata Samloader. Scritta interamente in Python, Samloader può essere utilizzato senza problemi su teoricamente qualsiasi sistema operativo.

Come scaricare e utilizzare Samloader

Ecco i passi da seguire per utilizzare Samloader:

avere certezza che siano installati Python 3 assieme a Python Package Installer (PIP);

scaricare il codice di Samloader da questo link (attenzione: il link punta al download diretto) oppure utilizzare il seguente codice: git clone https://github.com/nlscc/samloader

installare Samloader tramite PIP con il seguente codice: cd samloader pip3 install

controllare la disponibilità dell’ultima versione software per il vostro smartphone: samloader checkupdate [model] [region] esempio: samloader checkupdate SM-G988U TMB per scaricare l’ultimo firmware disponibile per Samsung Galaxy S20 Ultra 5G con T-Mobile

scaricare il firmware per il proprio smartphone in un file specifico o in una cartella: samloader download [version] [model] [region] [out]

decrittare il firmware crittografato con enc2: samloader decrypt2 [version] [model] [region] [infile] [outfile]



decrittare il firmware crittografato con enc4: samloader decrypt4 [version] [model] [region] [infile] [outfile]



Ci teniamo a precisare che il tool in questione non è stato provato con gli smartphone Samsung Galaxy commercializzati in Italia e pertanto non ne possiamo garantire il funzionamento. Se siete curiosi, come sicuramente lo sarete se siete amanti del modding e della riga di comando, trovare la repository di Samloader a questo link di GitHub, mentre su questo thread di XDA trovate ulteriori informazioni su come funziona.