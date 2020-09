Se disponete di un’autovettura con il supporto ad Android Auto, questa nuova UI mostrata all’interno di Google Maps vi darà un forte senso di déjà vu. La porzione inferiore di questa nuova UI dispone di due tasti: il primo permette di richiamare rapidamente Assistente Google, il secondo rimanda invece alla “home screen” in cui è possibile scoprire un gran numero di icone.

La UI ricorda quella di Android Auto

Le icone sono grandi e facilmente visibili per permettere un migliore utilizzo dell’app durante la navigazione in macchina, con la possibilità di avviare l’interfaccia per le chiamate, i messaggi, ascoltare i podcast, le canzoni e applicazioni di terze parti supportate come ad esempio Tidal, Spotify e Telegram. È stata integrata anche una interfaccia di YouTube Music dedicata ed estremamente minimale.

Come sottolineano i colleghi di Android Police sembra che questa nuova UI di Google Maps non sia legata ad un aggiornamento dell’applicazione, ma più che altro ad un update lato server. È quindi molto probabile che bisognerà aspettare un po’ di tempo prima che la nuova UI giunga sulla maggioranza dei dispositivi supportati, ma per lo meno sappiamo già cosa aspettarci una volta che arriverà.

Nel mentre vi consigliamo di tenere aggiornato Google Maps all’ultima versione disponibile tramite il badge del Play Store sottostante.