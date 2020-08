Tra i tanti test condotti dal team di Google ve ne sono anche tre che riguardano Ricerca Google, Google Duo e Google Chrome, confermando che gli sviluppatori sono costantemente impegnati in un lavoro di miglioramento continuo.

Iniziando dal motore di ricerca, pare che il colosso di Mountain View stia testando degli sfondi con immagini basate sull’oggetto della query (che siano incentrate sul concetto di “idee”). Ecco alcune immagini che rendono l’idea dell’esperimento condotto dal colosso di Mountain View:

Al momento tale test è condotto soltanto con una ristretta cerchia di utenti e non vi sono informazioni su quando questa feature potrebbe essere implementata per tutti.

Ben più interessante è la novità che riguarda Google Duo: l’app di questo servizio, infatti, ha abilitato i sottotitoli per per i messaggi vocali e quelli video registrati.

Ad annunciare la novità è stato lo stesso team di Google con un messaggio su Twitter, precisando che grazie ad essa ascoltare i messaggi in un luogo rumoroso non sarà più un problema:

In a noisy place? No problem. Captions are now available on Google Duo, so you won’t miss a word of your video and voice messages. https://t.co/jqEvy9Vyn7 pic.twitter.com/gq5Z2ntn5P

— Made by Google (@madebygoogle) August 19, 2020