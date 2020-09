LG Velvet, smartphone elegante e completo con il quale il produttore sudcoreano ha provato a rilanciarsi in ambito mobile, è il protagonista di una nuova iniziativa promozionale avente ad oggetto un accessorio decisamente esclusivo: il Dual Screen tanto caro a LG, con in aggiunta anche una cover protettiva.

Negli ultimi tempi il produttore asiatico ha fatto parlare di sé soprattutto per il particolarissimo LG Wing (ecco la nostra anteprima video), tuttavia il 2020 del brand ha avuto anche un altro importante punto di riferimento, quel LG Velvet che segna un punto di rottura col recente passato e l’inizio di un nuovo corso che si spera possa avere più fortuna.

LG Velvet regala il Dual Screen: i dettagli della promozione

Ed è proprio LG Velvet a finire sotto i riflettori per una nuova promozione: a partire da oggi, 25 settembre 2020, e fino al 15 ottobre prossimo, tutti coloro che acquisteranno Velvet presso i principali negozi di elettronica e telefonia riceveranno in regalo il Dual Screen, l’esclusivo accessorio di LG che aggiunge un secondo schermo OLED da 6,8 pollici a quello del device, andando a potenziarne la sfruttabilità in multitasking e non solo (ve ne abbiamo parlato in dettaglio nella recensione di LG V60 ThinQ).

A questo regalo principale, del valore commerciale di 249,90 euro, si aggiunge anche una più classica cover protettiva trasparente, che non nasconde le eleganti finiture di LG Velvet.

La promozione sarà valida per tutti gli acquisti effettuati entro il 15 ottobre presso i negozi TIM, le principali catene di elettronica di consumo e fino al 10 ottobre anche su Amazon.it:

Acquista LG Velvet a 549 euro su Amazon.it

Una volta completato l’acquisto, il cliente sarà tenuto a registrarne i dati entro quindici giorni sul sito ufficiale delle promozioni LG lgforyou.it. Per maggiori dettagli e per il regolamento completo della promozione, vi invitiamo a consultare questo link.