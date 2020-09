Un buono sconto di 30 euro sull’acquisto di Google Pixel 4a, lo smartphone “medio” della grande G ufficializzato di recente che attualmente sta affrontando la fase dei preordini. Google ringrazia in questo modo le Local Guides, ossia coloro che contribuiscono attivamente alla crescita di Google Maps tramite recensioni, foto o modifiche e correzioni per le attività esistenti.

Il buono, da riscattare entro il 15 ottobre, è veicolato dalla newsletter per la community globale di Local Guides, e si trova all’interno della mail con i contenuti in evidenza per il mese di settembre. La Local Guide di settembre è Paul Pavlinovich, un fotografo australiano che di recente ha tenuto una serie di workshop virtuali sulla fotografia per le Local Guide. Google ha estrapolato i suoi suggerimenti dalla serie su Connect, così che “anche tu potrai imparare da lui”.

Il buono di 30 euro, che per alcuni potrebbe essere il contenuto più interessante della mail di settembre, porta il prezzo di Google Pixel 4a a 359 euro. Il codice coupon viene applicato al carrello per essere mostrato al momento del pagamento, e va riscattato, come detto sopra, entro il 15 ottobre mentre l’iniziativa è valida fino alle 0:59 del 16 ottobre: dopo Google Pixel 4a tornerà al prezzo di listino di 389 euro.

