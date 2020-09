In alcuni punti vendita ho. Mobile è possibile attivare una nuova offerta che include minuti, SMS e giga al prezzo di 4,99 euro al mese. Come spesso capita, trattandosi di una proposta operator attack, non tutti possono attivarla: ecco dunque tutti i dettagli.

4,99 euro al mese per la nuova offerta ho. Mobile

Dopo il lancio della tariffa solo dati da 200 giga, alcuni negozi stanno proponendo una nuova offerta dedicata a coloro che desiderano effettuare la portabilità da alcuni specifici operatori, tra i quali Fastweb, Coop Voce e Lycamobile: minuti illimitati, SMS illimitati e 30 giga al costo di 4,99 euro al mese, con i soliti servizi inclusi nel prezzo (come “ti ho cercato” e il blocco dei servizi digitali a pagamento).

Rimane la limitazione della velocità di navigazione già prevista per tutte le altre offerte (escluse quelle di lancio e poche altre derivate), ossia 30 Mbps in download e in upload. Vi ricordiamo che da qualche settimana è anche disponibile, per gli smartphone abilitati, il servizio VoLTE, che consente di effettuare chiamate rimanendo sotto rete 4G.

L’offerta ho. Mobile da 4,99 euro in questione dovrebbe essere disponibile in tutti i punti vendita dell’operatore, ma non è da escludere la possibilità che si tratti di una proposta “locale”. Per maggiori informazioni vi consigliamo di rivolgervi al negozio ho. Mobile più vicino a voi (qui la lista).