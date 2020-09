Gli smartphone della serie OnePlus 8 e OnePlus Nord hanno ottenuto la certificazione ufficiale Android Enterprise Recommended, entrando così in un “club” composto dai principali smartphone basati sul sistema operativo mobile del colosso di Mountain View.

Ricordiamo che il programma Android Enterprise Recommended certifica i dispositivi che soddisfano i severi requisiti di Google per l’utilizzo in ambito aziendale: ciò significa che le aziende sono in grado di gestire i dispositivi, inviare aggiornamenti e molto altro anche su larga scala.

OnePlus 8 e Nord ottengono la certificazione Android Enterprise Recommended

Il produttore cinese, nell’annunciare il rilascio di tale certificazione da parte di Google, non ha nascosto la propria soddisfazione, ricordando che il programma in questione richiede che gli smartphone possano soddisfare severi requisiti.

OnePlus ricorda anche che Android Enterprise Recommended significa pure il rilascio tempestivo delle patch di sicurezza e l’accesso a tutti i principali update (2 anni di aggiornamenti software e un terzo anno aggiuntivo di patch di sicurezza Android).

Queste sono le pagine dedicate ai tre device sul sito ufficiale Android Enterprise Recommended:

