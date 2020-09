Se possedete uno dei dispositivi Google Home per la smart home o i modelli successivi, saprete certamente che è possibile sfruttarli anche per impostare timer e sveglie. Se utilizzate spesso questa funzione vi sarà sicuramente capitato di non potere disattivare le sveglie da una parte dall’altra della casa, costringendovi così di tornare nella stanza in cui è presente lo smart speaker ed impartire il comando vocale.

Stoppare le sveglie su tutti i device smart

Secondo quanto dichiarato dai colleghi di Android Police pare che Google sita rilasciando un piccolo update (probabilmente lato server) che permette agli utenti di disattivare le sveglie utilizzando gli altri smart speaker presenti in casa. Infatti, com’è possibile notare dal breve video sottostante, è adesso possibile dire al proprio dispositivo smart “ferma il timer in cucina” per vedersi rispondere “sto spegnendo tutte le sveglie e timer che stanno suonando dai dispositivi smart presenti in casa“.

Alcuni test hanno confermato che la funzione è attualmente disponibile sui dispositivi Google Home, Google Home Max e Google Nest Hub Max. Non è ancora chiaro se la feature sia già disponibile anche per il nostro Paese, ma è altamente probabile che lo sarà molto presto.

Addio al tasto per rimuovere i doppioni

La pagina di supporto di YouTube svela alcune importanti novità presto in arrivo per quanto riguarda la gestione delle playlist. L’azienda ha indicato che molto presto verranno ufficialmente inviate al dimenticatoio le seguenti funzioni:

aggiungere note private ad un video;

tasto per rimuovere i doppioni nei video in playlist;

la funzione di aggiunta automatica dei video;

la possibilità di aggiungere la traduzione del titolo di una playlist e della descrizione.

Non è ancora chiaro quando queste novità saranno rese attive, ma molto probabilmente la data dell’8 ottobre 2020 indicata nella pagina di supporto rappresenta il fine ultimo della disponibilità di queste feature.