Nelle scorse ore sono stati rilasciati nuovi aggiornamenti per Xiaomi MI MIX 3 5G, Samsung Galaxy S10 Lite, Galaxy A70, Galaxy A80 e Galaxy A41.

Le novità per Xiaomi Mi MIX 3 5G

Lanciato sul mercato con interfaccia MIUI 10 basata su Android 9 Pie, per Xiaomi Mi MIX 3 5G è arrivato il momento di un upgrade e per tale smartphone il produttore cinese ha deciso di effettuare un salto direttamente a MIUI 12.

La nuova versione, sempre basata su Android 9 Pie, porta il software dello smartphone alla release V12.0.1.0.PEMEUXM ed è già in fase di rilascio per i modelli commercializzati in Europa. Per tale device, tuttavia, non ci sarà un aggiornamento ad Android 10.

Le novità per Samsung Galaxy S10 Lite, Galaxy A70, Galaxy A80 e Galaxy A41

Passando a Samsung, con il firmware G770FXXU3CTH4 su Samsung Galaxy S10 Lite arrivano la patch di sicurezza di settembre e la nuova versione dell’interfaccia del colosso coreano, One UI 2.5.

Anche su Samsung Galaxy A70 arriva l’aggiornamento di sicurezza con le patch di settembre e il nuovo firmware è quello contraddistinto dal codice A705FNXXU5BTH4 .

I possessori di Samsung Galaxy A80 devono invece accontentarsi delle patch di sicurezza di agosto (il nuovo firmware è la versione A805FXXS4BTH5).

Infine, per il Samsung Galaxy A41 arriva un aggiornamento che porta il firmware alla versione A415FXXU1ATH2 e migliora le prestazioni della fotocamera.

Tali update sono in fase di rilascio in alcuni Paesi europei e presto dovrebbero sbarcare anche in Italia. Potete controllare la disponibilità per il vostro modello andando nel menu delle Impostazioni e scorrendo fino alla sezione dedicata agli aggiornamenti.