Il sedicesimo Iliad Store apre i battenti in Italia: ecco dove

Iliad continua il suo percorso di crescita sul territorio italiano e lo fa aprendo a Firenze, precisamente a Campi Bisenzio, il proprio sedicesimo Iliad Store. Il nuovo punto vendita ha aperto ufficialmente i battenti due giorni fa, l’8 settembre 2020.

Insomma, dopo aver visto nei giorni scorsi i risultati del secondo trimestre di Iliad, nonché i dati relativi alla crescita della rete proprietaria e all’installazione di nuove Simbox, parliamo adesso del nuovo centro dell’operatore.

Nuovo Iliad Store a Campi Bisenzio (Firenze)

La notizia non rappresenta in realtà una sorpresa: le prime anticipazioni risalgono al mese di luglio, sebbene in quel momento non fosse ancora nota la posizione del nuovo Iliad Store.

A fine mese l’operatore aveva anche avviato la ricerca del personale, con particolare riferimento alle figure dello Store Manager e dello Store Assistant.

Poi, in sede di comunicazione dei menzionati risultati finanziari del secondo trimestre 2020, Iliad aveva anticipato anche l’esatta ubicazione del nuovo punto vendita fiorentino.

Il sedicesimo Iliad Store italiano, il primo in Toscana, è situato all’interno del Centro Commerciale “I Gigli”, in Via San Quirico 165 a Campi Bisenzio, comune della Città Metropolitana di Firenze. In particolare, si trova al piano terra in posizione centrale, a poca distanza dal centro concorrente WINDTRE.

La scelta di questo centro commerciale non è casuale: da quasi due anni, presso “I Gigli” era già presente un Iliad Corner con Simbox annesse.

I sedici Iliad Store italiani

Diventano dunque sedici gli Iliad Store in Italia e sono così distribuiti: 4 a Milano in Viale Francesco Restelli 1/A (Sede Legale Iliad), Via Torino 55, Corso Buenos Aires e Centro Commerciale Carosello; 1 a Venezia presso il Centro Commerciale Auchan Porte di Mestre; 2 a Torino presso il Centro Commerciale Le Gru di Grugliasco ed in Piazza Castello; 1 a Genova presso il Centro Commerciale Fiumara Shopping & Fun; 3 a Roma in Via Cola di Rienzo 238, presso il Centro Commerciale Roma Est e la Galleria Commerciale Auchan Porta di Roma; 1 a Napoli in Via Toledo 103/104; 1 a Catania presso la Galleria Commerciale Auchan Porte di Catania; 1 a Bari, in Piazza Umberto I al numero civico 4; 1 a Bologna, in Via Indipendenza civico 23 C/D.

A breve il totale salirà a 17: il prossimo punto vendita aprirà a Palermo e sorgerà probabilmente nel cuore della città.

Ecco un riepilogo delle offerte Iliad disponibili:

