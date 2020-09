Sono ore particolarmente calde in casa Google: dopo aver rilasciato nella giornata di ieri Android 11 in versione stabile per i Pixel, oggi è stato confermato il roll out dell’update di Wear OS.

La situazione del sistema operativo di Google dedicato agli smartwatch non è delle più rosee, in ogni caso il produttore aveva parlato a più riprese di questo nuovo aggiornamento, l’ultima volta il mese scorso, quando ne aveva anticipato anche il periodo di rilascio.

Wear OS: le novità dell’aggiornamento

A dirla tutta, il roll out era già partito nella giornata di ieri e il primo smartwatch a ricevere il nuovo aggiornamento è Suunto 7. Oggi ne ha dato conferma anche Google con un post sul forum ufficiale.

È fondamentale precisare che questo nuovo aggiornamento non si basa su Android 11, la base di Wear OS rimane per il momento ancora Android 9 Pie. Le prime analisi della nuova build H-MR2 per Suunto 7 hanno evidenziato la mancanza a livello di sistema delle nuove feature preannunciate.

In ogni caso Google ha sottolineato le “performance boost”, raggruppabili in tre aree fondamentali:

Avvio delle app e tempo di boot più rapidi del 20% – Google aveva preannunciato questo miglioramento come frutto del lavoro di un team dedicato alle ottimizzazioni delle performance di sistema. Al contempo il post di Google parla di cambiamenti per i controlli del dispositivo volti a semplificare la gestione delle varie modalità dello smartwatch e degli allenamenti, sebbene non sia chiaro in che cosa consistano questi miglioramenti. Set up e pairing dello smartwatch più veloci – Gli utenti che hanno effettuato il reset dei propri device e un nuovo pairing non hanno riscontrato differenze evidenti, in ogni caso questa parte dell’update dovrebbe garantire soprattutto una maggiore affidabilità della connessione smartwatch-smartphone. Miglioramento dell’autonomia – L’ultima novità che viene messa in evidenza nel post di Google riguarda il miglioramento dell’autonomia, senza specificare come sia stato ottenuto.

Aggiornamento Wear OS: disponibilità

Non sono state fornite informazioni dettagliate in merito alla disponibilità di questo nuovo aggiornamento per Wear OS. L’unico modello per il quale è partito il roll out è il menzionato Suunto 7, per il resto Google resta sul vago parlando di “more manufacturers in the coming months”.

