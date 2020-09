Dopo un periodo in cui Google Meet e altre app per la messaggistica e le videochiamate hanno monopolizzato i primi posti (mese di luglio compreso), la classifica delle app più scaricate di agosto 2020 vede il ritorno in vetta di TikTok: scopriamo la top 10 del mese, sia per quanto riguarda i numeri globali sia limitandoci al Google Play Store.

Le app più scaricate ad agosto 2020, giochi esclusi

TikTok ottiene la prima posizione in tutte e tre le classifiche rilasciate da SensorTower: è del social network cinese l’app più scaricata su App Store e su Google Play Store, oltre che a livello globale. I 63,3 milioni di installazioni fanno segnare un +1,6% rispetto all’agosto dello scorso anno, e sono Indonesia e Brasile i Paesi con più download (rispettivamente 11% e 9%).

Il secondo posto globale viene occupato da Zoom: l’app per le videochiamate è tra le più scaricate con 52,2 milioni di installazioni, un numero 22,2 volte superiore rispetto a quello di agosto 2019. In questo caso i Paesi che hanno contribuito maggiormente alla crescita sono India (25%) e Stati Uniti (19,5%).

Le tre posizioni successive a livello globale sono occupate dal trio di Zuckerberg: nell’ordine Facebook, Instagram e WhatsApp, che riescono a stare davanti a Google Meet. Chiudono la top 10 della app più scaricate di agosto 2020 a livello globale Snack Video, Messenger, Snapchat e Telegram.

Limitandoci al Google Play Store ci sono alcuni cambiamenti nelle posizioni: in testa rimane TikTok, ma il resto del podio vede Snack Video e Facebook. Seguono Google Meet, Zoom, Instagram, WhatsApp, Messenger, Snapchat e MX TakaTak. Vi ritrovate in queste classifiche? Fateci sapere la vostra nel solito box qui di seguito.

Leggi anche: le app più scaricate del secondo trimestre 2020